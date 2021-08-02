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Женская сборная Швеции вышла в финал олимпийского турнира по футболу

16:03
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Женская сборная Швеции вышла в финал олимпийского турнира по футболу. В полуфинале шведки переиграли Австралию со счетом 1:0.

В финале сборной Швеции предстоит сыграть с командой Канады.

Олимпийские игры

1/2 финала

Австралия — Швеция — 0:1 (0:0)

Гол: Рольфо, 46.

Удаление: Карпентер (Австралия), 90+6.

2 августа. Иокогама. Стадион «Интернешнл Стэдиум Иокогама».

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Иван Шитик все материалы автора

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