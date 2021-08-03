Николаев назвал назначение Пустовойтовой шагом к работе на матчах РПЛ

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал назначение россиянки Анастасии Пустовойтовой главным арбитром финального матча Олимпиады в Токио по футболу среди женщин.

«Такое назначение, конечно, дорогого стоит. Думаю, что Настя заслужила это своей работой на турнире, потому что во время него ты от игры к игре доказываешь, что достоин финала. Это назначение очень важно для нее, это большая радость и для всех нас, что российский арбитр будет представлять нашу страну в финале Олимпиады, это большая честь», — цитирует Николаева ТАСС.

Также бывший арбитр считает, что у Пустовойтовой повысятся шансы на то, что она станет судить матчи РПЛ.

«Все-таки мужской футбол немного отличается от женского, хотя опять же есть хорошие прецеденты, когда женщины судят и мужские игры. Почему бы и нет, можно говорить, что еще один шаг сделан к этому, поэтому возможно. Тем более на предсезонном турнире она отработала серьезную игру, неплохо отработала, поэтому шансы могут повыситься», — отметил Николаев.

Одним из ассистентов Анастасии будет россиянка Екатерина Курочкина, а вторым станет хорватка Санья Родак. Четвертый арбитр — Салима Мукансанга из Руанды. Резервный ассистент — кореянка Кьон Мин Ким. Финал женского турнира Игр-2020 по футболу пройдет 6 августа.