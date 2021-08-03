Сборная Испания по футболу вышла в финал Олимпиады
16:54
Олимпийская футбольная сборная Испании обыграла Японию (1:0 д.в.) в 1/2 финала Олимпиады в Токио (Япония).
Испанцы в финале сыграют с командой Бразилии.
Олимпийские игры
1/2 финала
Япония — Испания — 0:1 д.в. (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Асенсио, 115.
Япония: Тани, Йосида, Сакаи, Итакура, Накаяма, Хатате (Сома, 65), Эндо, Доан (Миеси, 91), Кубо (Маэда, 91), Танака (Хашиока, 118), Хаяши (Уэда, 65).
Испания: Симон, Пау Торрес, Кукурелья (Миранда, 106), Гарсия, Хиль (Вальехо, 46), Мерино (Солер, 59), Субименди (Монкайола, 97), Педри (Асенсио, 83), Ойярсабаль, Мир, Ольмо (Пуадо, 60).
Предупреждения: Хиль, 13. Мерино, 51. Субименди, 90+5. Сакаи, 99. Вальехо, 110. Асенсио, 116. Мир, 117.
Судья: Ортега (Перу).
3 августа. Сайтама. Стадион «Сайтама 2002».
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