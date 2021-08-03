Сборная Бразилии по футболу вышла в финал Олимпиады в Токио

Сборная Бразилии по футболу в полуфинале Олимпиады в Токио по пенальти победила команду Мексики. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счетом 0:0. Серия пенальти завершилась со счетом 4:1.

Во втором полуфинале встретятся Япония и Испания. Матч пройдет сегодня, 3 августа (начало — в 14.00 по московскому времени).

Олимпийские игры

1/2 финала

Мексика — Бразилия — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 1:4

Мексика: Очоа, Монтес, Х.Ангуло (Мора, 98), Васкес, Лорона, Ромо, Эскувель (Родригес, 46), Кордова (Х.Ангуло, 78), Вега (Альварадо, 90+2), Антуна (Лайнес, 62), Мартин (Агирре, 98).

Бразилия: Сантос, Дани Алвес, Арана, Диегу Карлос, Нину, Дуглас Луис (Матеус Энрике, 115), Гимарайнс, Клаудинью (Рейниер, 73), Ришарлисон, Паулинью (Мартинелли, 67), Антони (Малком, 91).

Предупреждения: Диегу Карлос, 37. Монтес, 40. Антони, 64. Гимарайнс, 72. Лайнес, 74. Рейниер, 76. Лорона, 76. Ромо, 105. Дуглас Луис, 110.

Судья: Кабаков (Болгария).

3 августа. Касима (Ибараки). Стадион «Касима».