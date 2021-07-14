В «Зените» подтвердили, что Малком поедет на Олимпиаду в Токио

В «Зените» прокомментировали возможность участия форварда Малкома в Олимпиаде в Токио (Япония) в составе сборной Бразилии.

— Как мы заявляли ранее, «Зенит» изначально был готов отпустить Малкома на турнир в Токио после того, как он пройдет предсезонную подготовку с Зенитом и сыграет за Суперкубок, — сказали «СЭ» в пресс-службе «Зенита». — Мы рады, что олимпийская сборная Бразилии согласилась с нашей точкой зрения: после тренировочных сборов с Зенитом футболист находится в хорошей форме, он присоединится к своей сборной после Суперкубка.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Игра за Суперкубок России-2021 «Зенит» — «Локомотив» пройдет 17 июля в Калининграде.