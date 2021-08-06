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Канадка Куинн стала первым трансгендером, завоевавшим олимпийскую медаль

18:25
Ребекка Куинн (в центре). Фото USA Today Sports
Ребекка Куинн (в центре). Фото USA Today Sports
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Женская сборная Канады по футболу в серии пенальти обыграла команду Швеции и завоевала золотые медали Олимпийских игр.

В составе сборной Канады золото выиграла Ребекка Куинн. В 2020-м Куинн совершила каминг аут как мужчина-трансгендер и попросила, чтобы к ней обращались во множественном числе — они/их. Имя сократилось до одного слова — просто Куинн. Но 25-летний футболист не совершал никаких манипуляций со своим телом и на Олимпиаду приехал в составе женской сборной.

Она стала первым трансгендером, завоевавшим олимпийскую медаль.

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Иван Шитик все материалы автора

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