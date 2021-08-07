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Дани Алвес завоевал 43-й трофей в карьере

18:21
Дани Алвес. Фото Twitter
Дани Алвес. Фото Twitter
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Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес выиграл мужской футбольный турнир Олимпиады в Токио вместе со сборной Бразилии. Это его 43-й трофей в карьере.

В активе 38-летнего футболиста две победы на Кубке конфедераций и два титула победителя Кубка Америки со сборной Бразилии. Также он выигрывал Кубок Северо-Востока, чемпионат штата Сан-Паулу, клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов (по три раза), Кубок УЕФА (дважды), Суперкубок УЕФА (четыре раза), шесть побед в чемпионате Испании, титул чемпиона Италии, две победы в чемпионате Франции, пять Суперкубков Испании, два Суперкубка Франции, пять Кубков Испании, Кубок Италии, Кубок Франции и Кубок французской лиги. Кроме того, он выиграл чемпионат мира U-20.

В финале Бразилия победила сборную Испании (2:1 д. в.). Дани Алвес вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Бразилец является рекордсменом мира среди футболистов по количеству трофеев за карьеру.

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Евгений Петров все материалы автора

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