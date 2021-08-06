Женская сборная Канады впервые выиграла футбольный турнир Олимпиады

Победителем женского футбольного турнира Олимпиады в Токио стала сборная Канады. В финале канадки победили Швецию (1:1, пенальти — 3:2).

Сборная Канады впервые выиграла олимпийское золото в соревнованиях женщин по футболу. До этого она дважды завоевывала бронзовые медали — в 2016 и 2012 годах.

За историю проведения женского футбольного турнира на Олимпиаде четыре раза его выигрывала сборная США, по разу — Норвегия, Германия и Канада.