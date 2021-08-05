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Женская сборная США по футболу завоевала бронзу Олимпиады

13:07
5 августа. Футбол. Женщины. Матч за 3-е место. США — Австралия. Фото Reuters
5 августа. Футбол. Женщины. Матч за 3-е место. США — Австралия. Фото Reuters
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Женская сборная США завоевала бронзу в футбольном турнире на Олимпиаде в Токио.

В матче за третье место американки победили Австралию со счетом 4:3.

В финале женского футбольного турнира встретятся сборные Швеции и Канады. Встреча состоится 6 августа.

Футбол

Олимпийские игры

Женщины

Матч за 3-е место

Австралия — США — 3:4 (1:3)

Голы: Рапино, 8 (0:1). Керр, 17 (1:1). Рапино, 21 (1:2). Ллойд, 45+1 (1:3). Ллойд, 51 (1:4). Фоорд, 54 (2:4). Гилник, 90 (3:4).

5 августа. Касима (Ибараки). Стадион «Касима».

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Иван Торопцев все материалы автора

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