Олимпиада
Токио-2020
Фехтование
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Фехтование

Олимпиада в Токио-2020, сабля, финал, Софья Великая — София Позднякова: где смотреть прямую трансляцию

13:20
Софья Великая (слева). Фото Getty Images
Софья Великая (слева). Фото Getty Images
Теги:

26 июля на Олимпиаде в Токио (Япония) российские саблистки Софья Великая и София Позднякова разыграют золото в личном первенстве. Начало финала — в 14:45 мск.

В 1/16 финала Позднякова победила Росселлу Грегорио (Италия), в 1/8 финала — Янь Хенгу (Китай), в 1/4 финала — Цань Джиару (Китай), в 1/2 финала — Манон Брюне (Франция).

Великая в 1/16 финала обыграла Ренату Катона (Венгрия), в 1/8 финала — Ирену Векки (Италия), в 1/4 финала — Мариэль Загунис (США), в полуфинале — Анну Мартон (Венгрия).

Следить за онлайн-трансляцией соревнований можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Руслан Абушкин все материалы автора

Опрос

проголосовало: 12730
Все опросы
Чего вы ждете от сборной России на Олимпиаде-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Великая Чусовитина завершила карьеру. 46-летнюю гимнастку лишили звания знаменосца и не пустили в финал
Кто и зачем зарезал пенсионерку и ее сына в Петербурге
Нож нашли в кармане адмирала, семью которого зарезали в Петербурге
Путин предложил создать новую кольцевую дорогу вокруг Петербурга
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события