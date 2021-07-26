26 июля на Олимпиаде в Токио (Япония) российские саблистки Софья Великая и София Позднякова разыграют золото в личном первенстве. Начало финала — в 14:45 мск.

В 1/16 финала Позднякова победила Росселлу Грегорио (Италия), в 1/8 финала — Янь Хенгу (Китай), в 1/4 финала — Цань Джиару (Китай), в 1/2 финала — Манон Брюне (Франция).

Великая в 1/16 финала обыграла Ренату Катона (Венгрия), в 1/8 финала — Ирену Векки (Италия), в 1/4 финала — Мариэль Загунис (США), в полуфинале — Анну Мартон (Венгрия).

Следить за онлайн-трансляцией соревнований можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала.