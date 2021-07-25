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Российский шпажист Сухов не смог пробиться в 1/16 финала турнира Олимпиады

03:49
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Российский шпажист Павел Сухов в 1/32 финала олимпийского турнира уступил швейцарцу Беньямину Штеффену.

33-летний россиянин проиграл со счетом 12:15. В 1/16 финала Штеффен встретится с украинцем Игорем Рейзлиным.

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