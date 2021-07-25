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Российские рапиристки Загидуллина и Дериглазова вышли в 1/8 финала Олимпиады-2020

04:13
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Российские рапиристки Аделина Загидуллина и Инна Дериглазова вышли в 1/8 финала Олимпиады-2020.

В 1/16 финала олимпийского турнира Загидуллина победила Саскию Лоретту ван Эрвен Гарсию из Колумбии, а Дериглазова выиграла у Мартины Йелиньски из Польши. Обе россиянки одержали победы с одинаковым счетом 15:8.

Поединки 1/8 финала у шпажисток запланированы на 7.35 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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