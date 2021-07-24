Венгерский фехтовальщик Силади стал олимпийским чемпионом на третьих Играх подряд
15:32
Венгерский саблист Арон Силади победил итальянца Луиджи Самеле в поединке за золото Олимпиады-2020.
Силади выиграл со счетом 15:7 и стал трехкратным олимпийским чемпионом. До Игр в Токио 31-летний спортсмен побеждал на Олимпиадах в Лондоне (2012) и Рио (2016). Золотая медаль Силади стала первой для Венгрии на соревнованиях в Японии.
Третье место занял кореец Ким Чон Хван, который победил грузина Сандро Базадзе в финале за бронзу.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Сабля, личное первенство
Финал
Арон Силади (Венгрия) — Луиджи Самеле (Италия) — 15:7
Матч за 3-е место
Сандро Базадзе (Грузия) — Ким Чон Хван (Корея) — 11:15
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