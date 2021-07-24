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Венгерский фехтовальщик Силади стал олимпийским чемпионом на третьих Играх подряд

15:32
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Венгерский саблист Арон Силади победил итальянца Луиджи Самеле в поединке за золото Олимпиады-2020.

Силади выиграл со счетом 15:7 и стал трехкратным олимпийским чемпионом. До Игр в Токио 31-летний спортсмен побеждал на Олимпиадах в Лондоне (2012) и Рио (2016). Золотая медаль Силади стала первой для Венгрии на соревнованиях в Японии.

Третье место занял кореец Ким Чон Хван, который победил грузина Сандро Базадзе в финале за бронзу.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Сабля, личное первенство

Финал

Арон Силади (Венгрия) — Луиджи Самеле (Италия) — 15:7

Матч за 3-е место

Сандро Базадзе (Грузия) — Ким Чон Хван (Корея) — 11:15

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Иван Торопцев все материалы автора

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