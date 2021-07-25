Российский шпажист Бида не смог выйти в полуфинал Олимпиады
10:46
Российский шпажист Сергей Бида не смог пройти в полуфинал Олимпиады в Токио.
В четвертьфинале россиянин уступил французу Ромейну Канноне со счетом 12:15.
Бида показал лучший результат среди российских шпажистов. Павел Сухов вылетел в 1/32 финала турнира, а Сергей Ходос не смог преодолеть стадию 1/16 финала.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Шпага, личное первенство
1/4 финала
Ромейн Канноне (Франция) — Сергей Бида (Россия) — 15:12
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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