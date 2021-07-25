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Российский шпажист Бида не смог выйти в полуфинал Олимпиады

10:46

Российский шпажист Сергей Бида не смог пройти в полуфинал Олимпиады в Токио.

В четвертьфинале россиянин уступил французу Ромейну Канноне со счетом 12:15.

Бида показал лучший результат среди российских шпажистов. Павел Сухов вылетел в 1/32 финала турнира, а Сергей Ходос не смог преодолеть стадию 1/16 финала.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Шпага, личное первенство

1/4 финала

Ромейн Канноне (Франция) — Сергей Бида (Россия) — 15:12

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля

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Иван Торопцев все материалы автора

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