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Российская рапиристка Дериглазова вышла в финал Олимпиады в Токио

12:16
Инна Дериглазова. Фото AFP
Инна Дериглазова. Фото AFP
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Российская фехтовальщица на рапирах Инна Дериглазова выиграла в полуфинале личного первенства Олимпиады в Токио у итальянской спортсменки Аличе Вольпи со счетом 15:10.

В финале Дериглазова сыграет с победителем пары Лариса Коробейникова (Россия) — Ли Кифер (США).

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Рапира, личное первенство

1/2 финала

Инна Дериглазова (Россия) — Элиза Волпи (Италия) — 15:10

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