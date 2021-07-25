Российская рапиристка Дериглазова вышла в финал Олимпиады в Токио

Российская фехтовальщица на рапирах Инна Дериглазова выиграла в полуфинале личного первенства Олимпиады в Токио у итальянской спортсменки Аличе Вольпи со счетом 15:10.

В финале Дериглазова сыграет с победителем пары Лариса Коробейникова (Россия) — Ли Кифер (США).

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Рапира, личное первенство

1/2 финала

Инна Дериглазова (Россия) — Элиза Волпи (Италия) — 15:10