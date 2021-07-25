Российская рапиристка Дериглазова вышла в финал Олимпиады в Токио
12:16
Российская фехтовальщица на рапирах Инна Дериглазова выиграла в полуфинале личного первенства Олимпиады в Токио у итальянской спортсменки Аличе Вольпи со счетом 15:10.
В финале Дериглазова сыграет с победителем пары Лариса Коробейникова (Россия) — Ли Кифер (США).
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Рапира, личное первенство
1/2 финала
Инна Дериглазова (Россия) — Элиза Волпи (Италия) — 15:10
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