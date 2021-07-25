Российские рапиристки Дериглазова и Коробейникова вышли в полуфинал Олимпиады
10:23
Российские рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова вышли в полуфинал Олимпиады в Токио.
В четвертьфинале Дериглазова победила кореянку Джеон Хи Сук (15:7), а Коробейникова выиграла у Келли Райан из Канады (15:11).
В полуфинале Дериглазова встретится с итальянкой Элис Вольпи (начало — в 12.00 мск), а Коробейникова — с американкой Ли Кифер (начало — в 12.30 мск).
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Рапира, личное первенство
1/4 финала
Инна Дериглазова (Россия) — Джеон Хи Сук (Корея) — 15:7
Келли Райан (Канада) — Лариса Коробейникова (Россия) — 11:15
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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