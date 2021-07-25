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Российские рапиристки Дериглазова и Коробейникова вышли в полуфинал Олимпиады

10:23
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Российские рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова вышли в полуфинал Олимпиады в Токио.

В четвертьфинале Дериглазова победила кореянку Джеон Хи Сук (15:7), а Коробейникова выиграла у Келли Райан из Канады (15:11).

В полуфинале Дериглазова встретится с итальянкой Элис Вольпи (начало — в 12.00 мск), а Коробейникова — с американкой Ли Кифер (начало — в 12.30 мск).

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Рапира, личное первенство

1/4 финала

Инна Дериглазова (Россия) — Джеон Хи Сук (Корея) — 15:7

Келли Райан (Канада) — Лариса Коробейникова (Россия) — 11:15

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Иван Торопцев все материалы автора

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