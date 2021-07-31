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Российские саблистки вышли в финал Олимпийских игр в командном первенстве

08:10
Российские саблистки вышли в финал Олимпийских игр в командном первенстве. Фото Reuters
Российские саблистки вышли в финал Олимпийских игр в командном первенстве. Фото Reuters
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Российские саблистки в составе Софьи Великой, Софии Поздняковой и Ольги Никитиной в полуфинале олимпийского турнира в командном первенстве обыграли сборную Южной Кореи со счетом 45:26.

В финале турнира россиянки сразятся со сборной Франции, которая в полуфинале одолела итальянскую команду — 45:39.

Финальный поединок пройдет сегодня, 31 июля, и начнется в 13:30 мск.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Сабля, командное первенство

1/2 финала

Россия — Корея — 45:26

Фехтование, женская сборная России на Олимпиаде: все результаты командного турнира по сабле 31 июля

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