Российские саблистки вышли в финал Олимпийских игр в командном первенстве
08:10
Российские саблистки в составе Софьи Великой, Софии Поздняковой и Ольги Никитиной в полуфинале олимпийского турнира в командном первенстве обыграли сборную Южной Кореи со счетом 45:26.
В финале турнира россиянки сразятся со сборной Франции, которая в полуфинале одолела итальянскую команду — 45:39.
Финальный поединок пройдет сегодня, 31 июля, и начнется в 13:30 мск.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Сабля, командное первенство
1/2 финала
Россия — Корея — 45:26
Фехтование, женская сборная России на Олимпиаде: все результаты командного турнира по сабле 31 июля
7556 голосов
Сколько золота соберет Россия на Олимпиаде-2020?
Читайте также
36
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю