Фехтование, женская сборная России на Олимпиаде: все результаты командного турнира по сабле 31 июля

Сегодня, 31 июля, в Токио (Япония) женская сборная России по фехтованию принимает участие в командном турнире по сабле на Олимпиаде-2020.

Состав женской сборной России выглядит следующим образом: Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Светлана Шевелева.

Олимпиада-2020

Женщины

Сабля, командное первенство

1/4 финала

Россия — Япония — 45:34

1/2 финала

Россия — Корея (7.40 мск)

Подробную информацию о формате турнира по фехтованию и расписание соревнований можно посмотреть здесь.