Фехтование, женская сборная России на Олимпиаде: все результаты командного турнира по сабле 31 июля
06:15
Сегодня, 31 июля, в Токио (Япония) женская сборная России по фехтованию принимает участие в командном турнире по сабле на Олимпиаде-2020.
Состав женской сборной России выглядит следующим образом: Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Светлана Шевелева.
Олимпиада-2020
Женщины
Сабля, командное первенство
1/4 финала
Россия — Япония — 45:34
1/2 финала
Россия — Корея (7.40 мск)
Подробную информацию о формате турнира по фехтованию и расписание соревнований можно посмотреть здесь.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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