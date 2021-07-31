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Фехтование, женская сборная России на Олимпиаде: все результаты командного турнира по сабле 31 июля

06:15
Софья Великая (слева). Фото AFP
Софья Великая (слева). Фото AFP
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Сегодня, 31 июля, в Токио (Япония) женская сборная России по фехтованию принимает участие в командном турнире по сабле на Олимпиаде-2020.

Состав женской сборной России выглядит следующим образом: Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Светлана Шевелева.

Олимпиада-2020

Женщины

Сабля, командное первенство

1/4 финала

Россия — Япония — 45:34

1/2 финала

Россия — Корея (7.40 мск)

Подробную информацию о формате турнира по фехтованию и расписание соревнований можно посмотреть здесь.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события