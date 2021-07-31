Корейские саблистки вышли в полуфинал Олимпиады в командном первенстве, где встретятся с Россией

Корейские саблистки в четвертьфинале олимпийского турнира в командном первенстве обыграли венгерок.

Кореянки победили со счетом 44:40. В полуфинале Корея встретится с россиянками, которые ранее победили японок (45:34). Поединок пройдет сегодня, 31 июля, и начнется в 7:40 мск.

Фехтование, женская сборная России на Олимпиаде: все результаты командного турнира по сабле 31 июля