Российские шпажистки уступили Гонконгу и заняли восьмое место в командном первенстве Олимпиады
09:55
Российские шпажистки Юлия Личагина, Айнзат Муртазаева и Виолетта Храпина в матче олимпийского турнира за седьмое место уступили представительницам Гонконга.
Россиянки проиграли последним уколом со счетом 27:28 и заняли восьмое место в командом первенстве.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Шпага, командное первенство
Матч за 7-е место
Гонконг — Россия — 28:27
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