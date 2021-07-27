Российские шпажистки уступили Гонконгу и заняли восьмое место в командном первенстве Олимпиады

Российские шпажистки Юлия Личагина, Айнзат Муртазаева и Виолетта Храпина в матче олимпийского турнира за седьмое место уступили представительницам Гонконга.

Россиянки проиграли последним уколом со счетом 27:28 и заняли восьмое место в командом первенстве.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Шпага, командное первенство

Матч за 7-е место

Гонконг — Россия — 28:27