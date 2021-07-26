Россияне Бондарь и Минибаев завоевали бронзовые медали Олимпиады в прыжках с вышки
09:58
Российские прыгуны в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали бронзовые медали в синхронных прыжках с вышки.
Золотые медали выиграла команда Великобритании.
Прыжки в воду
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Вышка 10 м. Синхронные прыжки
Финал
1. Томас Дэйли/Мэтти Ли (Великобритания) — 471,81
2. Цао Юань/Чэнь Айсень (Китай) — 470,58
3. Виктор Минибаев/Александр Бондарь (Россия) — 439,92
4. Хосе Баллеса/кевин Берлин (Мексика) — 407,31
5. Венсан Рьендо/Натан Жомбор-Маррей (Канада) — 405,00
6. Олег Сербин/Алексей Середа (Украина) — 400,44
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