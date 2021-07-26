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Россияне Бондарь и Минибаев завоевали бронзовые медали Олимпиады в прыжках с вышки

09:58
Виктор Минибаев и Александр Бондарь. Фото AFP
Виктор Минибаев и Александр Бондарь. Фото AFP
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Российские прыгуны в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали бронзовые медали в синхронных прыжках с вышки.

Золотые медали выиграла команда Великобритании.

Прыжки в воду

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Вышка 10 м. Синхронные прыжки

Финал

1. Томас Дэйли/Мэтти Ли (Великобритания) — 471,81

2. Цао Юань/Чэнь Айсень (Китай) — 470,58

3. Виктор Минибаев/Александр Бондарь (Россия) — 439,92

4. Хосе Баллеса/кевин Берлин (Мексика) — 407,31

5. Венсан Рьендо/Натан Жомбор-Маррей (Канада) — 405,00

6. Олег Сербин/Алексей Середа (Украина) — 400,44

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Виктория Кравченко все материалы автора

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