Россияне Бондарь и Минибаев вышли в полуфинал Олимпиады в прыжках в воду с 10 м вышки

Российские спортсмены Александр Бондарь и Виктор Минибаев вышли в полуфинал Олимпиады в прыжках в воду.

В квалификации в прыжках с десятиметровой вышки Бондарь и Минибаев обеспечили себе места в топ-18, позволяющие выйти в полуфинал Игр.

Полуфинал состоится завтра, 7 августа, начало — в 4.00 (мск).