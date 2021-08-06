Россияне Бондарь и Минибаев вышли в полуфинал Олимпиады в прыжках в воду с 10 м вышки
11:37
Российские спортсмены Александр Бондарь и Виктор Минибаев вышли в полуфинал Олимпиады в прыжках в воду.
В квалификации в прыжках с десятиметровой вышки Бондарь и Минибаев обеспечили себе места в топ-18, позволяющие выйти в полуфинал Игр.
Полуфинал состоится завтра, 7 августа, начало — в 4.00 (мск).
Читайте также
6
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю