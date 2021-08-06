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Россияне Бондарь и Минибаев вышли в полуфинал Олимпиады в прыжках в воду с 10 м вышки

11:37
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Российские спортсмены Александр Бондарь и Виктор Минибаев вышли в полуфинал Олимпиады в прыжках в воду.

В квалификации в прыжках с десятиметровой вышки Бондарь и Минибаев обеспечили себе места в топ-18, позволяющие выйти в полуфинал Игр.

Полуфинал состоится завтра, 7 августа, начало — в 4.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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