Семья 14-летней олимпийской чемпионки из Китая отказалась от премии в три миллиарда рублей

Семья 14-летней прыгуньи в воду Цуань Хунчань отказалась от крупной премии после того, как спортсменка выиграла золото в прыжках с 10-метровой вышки на Олимпиаде в Токио.

После соревнований Хуньчань заявила, что ее цель — заработать денег, чтобы помочь матери, которая пострадала в серьезной аварии четыре года назад. После заявления спортсменки ее семье предложили недвижимость и наличные в размере 30 миллионов фунтов (более трех миллиардов рублей). Госпиталь в городе Чжанцян предложил оказать матери и дедушке Хуньчань полный спектр медицинских услуг, кроме того, ей предлагали дом, премию и неограниченные запасы ее любимого лакомства — острых пшеничных палочек латяо.

Несмотря на это, отец спортсменки Веньмао заявил, что отказался от всех предложений.

«Я благодарю всех за предложения, но не возьму ни единого пенни», — приводит Mirror слова Веньмао.

Цуань Хунчань выиграла золото, набрав 466,20 балла в финале соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Второе место заняла ее соотечественница, Чэнь Юйси (425,40 балла), третьей стала Мелисса Ву из Австралии (371,40). Россиянка Юлия Тимошинина закончила соревнования на 11-й строчке (263,00).