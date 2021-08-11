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Семья 14-летней олимпийской чемпионки из Китая отказалась от премии в три миллиарда рублей

13:26
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Семья 14-летней прыгуньи в воду Цуань Хунчань отказалась от крупной премии после того, как спортсменка выиграла золото в прыжках с 10-метровой вышки на Олимпиаде в Токио.

После соревнований Хуньчань заявила, что ее цель — заработать денег, чтобы помочь матери, которая пострадала в серьезной аварии четыре года назад. После заявления спортсменки ее семье предложили недвижимость и наличные в размере 30 миллионов фунтов (более трех миллиардов рублей). Госпиталь в городе Чжанцян предложил оказать матери и дедушке Хуньчань полный спектр медицинских услуг, кроме того, ей предлагали дом, премию и неограниченные запасы ее любимого лакомства — острых пшеничных палочек латяо.

Несмотря на это, отец спортсменки Веньмао заявил, что отказался от всех предложений.

«Я благодарю всех за предложения, но не возьму ни единого пенни», — приводит Mirror слова Веньмао.

Цуань Хунчань выиграла золото, набрав 466,20 балла в финале соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Второе место заняла ее соотечественница, Чэнь Юйси (425,40 балла), третьей стала Мелисса Ву из Австралии (371,40). Россиянка Юлия Тимошинина закончила соревнования на 11-й строчке (263,00).

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/sport/other-sports/2020-tokyo-olympics-quan-hongchan-24733919

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Иван Торопцев все материалы автора

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