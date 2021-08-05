Российская спортсменка Юлия Тимошинина заняла 11-е место в финале олимпийского турнира по прыжкам в воду с 10 метров.

23-летняя россиянка показала результат 263.00. Золотую медаль завоевала китаянка Цуань Хунчань (466,20), серебро у ее соотечественницы Чэнь Юйси (425,40), замкнула тройку призерок австралийка Мелисса Ву (371,40).

Прыжки в воду

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Вышка 10 м

Финал

1. Цуань Хунчань (Китай) — 466,20

2. Чэнь Юйси (Китай) — 425,40

3. Мелисса Ву (Австралия) — 371,40

11. Юлия Тимошинина (Россия) — 263,00