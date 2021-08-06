Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Прыжки в воду
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Прыжки в воду

Российская прыгунья в воду Тимошинина поблагодарила болельщиков за поддержку на Олимпиаде

10:26
Теги:

Российская прыгунья в воду Юлия Тимошинина поблагодарила болельщиков за поддержку на Олимпиаде в Токио.

«Не ждите пока достигните цели, чтобы гордиться собой. Гордитесь каждым шагом, который вы делаете к достижению этой цели. Спасибо всем за поддержку, поздравления и тёплые слова!», — написала Тимошинина.

Публикация от Юлия Тимошинина (@yulia_timoshinina)

Тимошинина заняла 11-е место в прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Россиянка Губайдуллина установила олимпийский рекорд в плавании в пятиборье на Олимпиаде
Американские волейболистки победили сербок и вышли в финал Олимпиады
«Хочу вытереть об него ноги». В Россию возвращается боксер, которого возненавидел Денис Лебедев
Результат матча Россия — Бразилия не пересмотрят, несмотря на допинг у бразильянки
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события