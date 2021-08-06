Российская прыгунья в воду Тимошинина поблагодарила болельщиков за поддержку на Олимпиаде
10:26
Российская прыгунья в воду Юлия Тимошинина поблагодарила болельщиков за поддержку на Олимпиаде в Токио.
«Не ждите пока достигните цели, чтобы гордиться собой. Гордитесь каждым шагом, который вы делаете к достижению этой цели. Спасибо всем за поддержку, поздравления и тёплые слова!», — написала Тимошинина.
Тимошинина заняла 11-е место в прыжках в воду с 10-метровой вышки.
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