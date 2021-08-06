Российская прыгунья в воду Тимошинина поблагодарила болельщиков за поддержку на Олимпиаде

Российская прыгунья в воду Юлия Тимошинина поблагодарила болельщиков за поддержку на Олимпиаде в Токио.

«Не ждите пока достигните цели, чтобы гордиться собой. Гордитесь каждым шагом, который вы делаете к достижению этой цели. Спасибо всем за поддержку, поздравления и тёплые слова!», — написала Тимошинина.

Тимошинина заняла 11-е место в прыжках в воду с 10-метровой вышки.