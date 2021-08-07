Россияне Бондарь и Минибаев вышли в финал Олимпиады по прыжкам с 10 метров

Российские спортсмены Александр Бондарь и Виктор Минибаев вышли в финал Олимпиады-2020 по прыжкам в воду с 10 метров.

Бондарь и Минибаев заняли третье и пятое места соответственно. Финал турнира пройдет сегодня, 7 августа, и начнется в 9:00 мск.

Прыжки в воду

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Вышка 10 м

Полуфинал

1. Цао Юань (Китай) — 513,70

2. Ян Цзянь (Китай) — 480,85

3. Александр Бондарь (Россия) — 464,10

4. Томас Дэйли (Великобритания) — 462,90

5. Виктор Минибаев (Россия) — 447,50