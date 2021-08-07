Россияне Бондарь и Минибаев вышли в финал Олимпиады по прыжкам с 10 метров
05:50
Российские спортсмены Александр Бондарь и Виктор Минибаев вышли в финал Олимпиады-2020 по прыжкам в воду с 10 метров.
Бондарь и Минибаев заняли третье и пятое места соответственно. Финал турнира пройдет сегодня, 7 августа, и начнется в 9:00 мск.
Прыжки в воду
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Вышка 10 м
Полуфинал
1. Цао Юань (Китай) — 513,70
2. Ян Цзянь (Китай) — 480,85
3. Александр Бондарь (Россия) — 464,10
4. Томас Дэйли (Великобритания) — 462,90
5. Виктор Минибаев (Россия) — 447,50
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