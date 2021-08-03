Прыжки в воду, мужской трамплин 3 м: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Олимпиады
07:00
3 августа в Токио (Япония) пройдет финал турнира по прыжкам в воду с трамплина 3 м на Олимпиаде-2020. Соревнования начнутся в 09.00 (мск).
От сборной России финале выступит Евгений Кузнецов. 31-летний спортсмен показал 5-й результат в 1/2 финала, где набрал 453,85 балла и попал в список 12 лучших.
Следить за онлайн-трансляцией финала турнира по прыжкам в воду с трамплина можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.
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