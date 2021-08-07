Минибаев: «Мое пятое место и четвертое Бондаря на Олимпиаде — достойный результат»
10:53
Российский прыгун в воду Виктор Минибаев прокомментировал свое выступление в финале Олимпиады в Токио (Япония).
«Мое пятое место и четвертое Саши Бондаря — достойный результат. Ну а главный итог этих Игр лично для меня в том, что уезжаю отсюда с медалью. Она у меня первая за три Олимпиады», — цитирует Минибаева пресс-служба ОКР.
В заключительном раунде соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки Минибаев занял 5-е место. Другой россиянин Александр Бондарь стал четвертым.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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