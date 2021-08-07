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Минибаев: «Мое пятое место и четвертое Бондаря на Олимпиаде — достойный результат»

10:53
Виктор Минибаев. Фото Reuters
Виктор Минибаев. Фото Reuters
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Российский прыгун в воду Виктор Минибаев прокомментировал свое выступление в финале Олимпиады в Токио (Япония).

«Мое пятое место и четвертое Саши Бондаря — достойный результат. Ну а главный итог этих Игр лично для меня в том, что уезжаю отсюда с медалью. Она у меня первая за три Олимпиады», — цитирует Минибаева пресс-служба ОКР.

В заключительном раунде соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки Минибаев занял 5-е место. Другой россиянин Александр Бондарь стал четвертым.

Дополнительная информация:

https://t.me/olympic_russia/4056

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Виктория Кравченко все материалы автора

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