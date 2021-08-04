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Тимошинина вышла в полуфинал Олимпиады в прыжках в воду с 10 м вышки

11:35
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Россиянка Юлия Тимошинина вышла в полуфинал Олимпиады в прыжках в воду с 10 м вышки.

Спортсменка показала восьмой результат, набрав 313,20 балла. Еще одна представительница России, Анна Конаныхина не смогла попасть в список 18 лучших и пройти квалификацию, заняв 25-е место с результатом в 252,85 балла.

Полуфинал в прыжках в воду с 10 м вышки пройдет 5 августа, начало — в 04.00 (мск).

Прыжки в воду

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Вышка 10 м

Предварительный раунд

1. Чэнь Юйси (Китай) — 390,70

2. Цуань Хунчань (Китай) — 364,45

3. Дилэйни Шнелл (США) — 360,75

8. Юлия Тимошинина (Россия) — 313,20

25. Анна Конаныхина (Россия) — 252,85

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Иван Торопцев все материалы автора

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