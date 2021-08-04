Тимошинина вышла в полуфинал Олимпиады в прыжках в воду с 10 м вышки
11:35
Россиянка Юлия Тимошинина вышла в полуфинал Олимпиады в прыжках в воду с 10 м вышки.
Спортсменка показала восьмой результат, набрав 313,20 балла. Еще одна представительница России, Анна Конаныхина не смогла попасть в список 18 лучших и пройти квалификацию, заняв 25-е место с результатом в 252,85 балла.
Полуфинал в прыжках в воду с 10 м вышки пройдет 5 августа, начало — в 04.00 (мск).
Прыжки в воду
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Вышка 10 м
Предварительный раунд
1. Чэнь Юйси (Китай) — 390,70
2. Цуань Хунчань (Китай) — 364,45
3. Дилэйни Шнелл (США) — 360,75
8. Юлия Тимошинина (Россия) — 313,20
25. Анна Конаныхина (Россия) — 252,85
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