Кузнецов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио в прыжках с трехметрового трамплина
11:59
Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио. На трехметровом трамплине он показал седьмой резуультат.
Лучшим стал китаец Ван Цзунюань.
Прыжки в воду
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Трамплин 3 м
Предварительный раунд
1. Ван Цзунюань (Китай) — 531,30
2. Се Сыи (Китай) — 520,90
3. Роммель Пачеко (Мексика) — 479,25
7. Евгений Кузнецов (Россия) — 444,75
24. Никита Шлейхер (Россия) — 339,70
Читайте также
Международная федерация волейбола извинилась перед сборной России за скандальное решение судьи на Олимпиаде
России не хватило партии, чтобы попасть на Доминикану в плей-офф Олимпиады. Вместо этого — могучая Бразилия
5
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю