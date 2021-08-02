Кузнецов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио в прыжках с трехметрового трамплина

Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио. На трехметровом трамплине он показал седьмой резуультат.

Лучшим стал китаец Ван Цзунюань.

Прыжки в воду

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Трамплин 3 м

Предварительный раунд

1. Ван Цзунюань (Китай) — 531,30

2. Се Сыи (Китай) — 520,90

3. Роммель Пачеко (Мексика) — 479,25

7. Евгений Кузнецов (Россия) — 444,75

24. Никита Шлейхер (Россия) — 339,70