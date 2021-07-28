Кузнецов и Шлейхер стали последними в прыжках в воду с трехметрового трамплина, китайцы взяли золото Олимпиады

Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер заняли последнее, восьмое место в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпийских играх в Токио.

Результат россиян составил 331,08 балла, до последнего прыжка они претендовали на бронзовые медали, но получили 0,00 баллов за финальный прыжок.

Олимпийскими чемпионами стали китайцы Ван Цзунюань и Се Сыи.

Прыжки в воду

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Трамплин 3 м. Синхронные прыжки

Финал

1. Ван Цзунюань/Се Сыи (Китай) — 467,82

2. Эндрю Капобьянко/Майкл Хиксон (США) — 444,36

3. Патрик Хаусдинг/Ларс Рюдигер (Германия) — 404,73

4. Хуан Эрнандес/Яэль Кастильо (Мексика) — 400,14

5. Со Сакаи/Кен Тераути (Япония) — 393,93

6. Лоренцо Марсалья/Джованни Точчи (Италия) — 388,05

8. Никита Шлейхер/Евгений Кузнецов (Россия) — 331,08