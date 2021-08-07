Бондарь и Минибаев после трех попыток занимают 4-е и 5-е места финала Олимпиады по прыжкам с 10 метров
09:45
Российские спортсмены Александр Бондарь и Виктор Минибаев завершили три попытки из шести в финале Олимпиады-2020 по прыжкам в воду с 10 метров.
Бондарь с результатом 252.75 занимает четвертое место, Минибаев с 252.40 — на пятой строчке.
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