Россиянин Кузнецов вышел в финал Олимпиады в прыжках в воду с трехметрового трамплина

Россиянин Евгений Кузнецов вышел в финал Олимпиады в Токио в прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Кузнецов показал 5-й результат в полуфинале, набрав 453,85 балла и попал в список 12 лучших спортсменов, которые получают право выступить в финале.

Финал состоится сегодня, 3 августа, начало — в 9:00 (мск).