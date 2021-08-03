Немецкий прыгун приземлился обратно на трамплин после неудачной попытки на Олимпиаде

Немец Патрик Хаусдинг мог серьезно пострадать во время соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на Олимпиаде в Токио.

Хаусдинг был близок к тому, чтоб сорвать прыжок. Поняв это, 32-летний спортсмен попытался остановить движение, находясь в воздухе. Немцу удалось приземлиться обратно на трамплин, не сорвавшись в воду.

Немецкий прыгун приземлился обратно на трамплин после неудачной попытки. Фото Матч Арена

Немецкий прыгун приземлился обратно на трамплин после неудачной попытки. Фото Матч Арена

Немецкий прыгун приземлился обратно на трамплин после неудачной попытки. Фото Матч Арена

Немецкий прыгун приземлился обратно на трамплин после неудачной попытки. Фото Матч Арена

Немецкий прыгун приземлился обратно на трамплин после неудачной попытки. Фото Матч Арена

Золотую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина завоевал китаец Се Сыи. Второе место занял его соотечественник Ван Цзунюань, на третьем месте — британец Джек Ло. Россиянин Евгений Кузнецов занял пятое место.