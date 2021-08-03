Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Прыжки в воду
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Прыжки в воду

Немецкий прыгун приземлился обратно на трамплин после неудачной попытки на Олимпиаде

21:10
Немецкий прыгун приземлился обратно на трамплин после неудачной попытки. Фото Матч Арена Немецкий прыгун приземлился обратно на трамплин после неудачной попытки. Фото Матч Арена Немецкий прыгун приземлился обратно на трамплин после неудачной попытки. Фото Матч Арена Немецкий прыгун приземлился обратно на трамплин после неудачной попытки. Фото Матч Арена Немецкий прыгун приземлился обратно на трамплин после неудачной попытки. Фото Матч Арена
Немецкий прыгун приземлился обратно на трамплин после неудачной попытки. Фото Матч Арена
Теги:

Немец Патрик Хаусдинг мог серьезно пострадать во время соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на Олимпиаде в Токио.

Хаусдинг был близок к тому, чтоб сорвать прыжок. Поняв это, 32-летний спортсмен попытался остановить движение, находясь в воздухе. Немцу удалось приземлиться обратно на трамплин, не сорвавшись в воду.

Немецкий прыгун приземлился обратно на трамплин после неудачной попытки. Фото Матч Арена
Немецкий прыгун приземлился обратно на трамплин после неудачной попытки. Фото Матч Арена
Немецкий прыгун приземлился обратно на трамплин после неудачной попытки. Фото Матч Арена
Немецкий прыгун приземлился обратно на трамплин после неудачной попытки. Фото Матч Арена
Немецкий прыгун приземлился обратно на трамплин после неудачной попытки. Фото Матч Арена
Немецкий прыгун приземлился обратно на трамплин после неудачной попытки. Фото Матч Арена
Немецкий прыгун приземлился обратно на трамплин после неудачной попытки. Фото Матч Арена
Немецкий прыгун приземлился обратно на трамплин после неудачной попытки. Фото Матч Арена
Немецкий прыгун приземлился обратно на трамплин после неудачной попытки. Фото Матч Арена
Немецкий прыгун приземлился обратно на трамплин после неудачной попытки. Фото Матч Арена

Золотую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина завоевал китаец Се Сыи. Второе место занял его соотечественник Ван Цзунюань, на третьем месте — британец Джек Ло. Россиянин Евгений Кузнецов занял пятое место.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Ромашина и Колесниченко идут за золотом, гандболистки и волейболистки — за полуфиналом. Чего ждать на Олимпиаде 4 августа
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Армянский борец считает, что Евлоев взял золото Олимпиады нечестно
Немецкий прыгун приземлился обратно на трамплин после неудачной попытки на Олимпиаде
Белорусская легкоатлетка о Тимановской: «Люди отказывались жить с ней в одной комнате»
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд