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Александр Бондарь: «Медаль я проиграл первым и четвертым прыжками»

11:01
Александр Бондарь. Фото Reuters
Александр Бондарь. Фото Reuters
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Российский прыгун в воду Александр Бондарь рассказал, почему не занял призовое место в финале Олимпиады в Токио (Япония).

В заключительном раунде соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки Бондарь занял 4-е место. Другой россиянин Виктор Минибаев стал пятым.

«Медаль я проиграл первым и четвертым прыжками. В одном случае подвело стартовое волнение, в другом — немного перестраховался», — цитирует Бондаря пресс-служба ОКР.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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