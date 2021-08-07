Александр Бондарь: «Медаль я проиграл первым и четвертым прыжками»

Российский прыгун в воду Александр Бондарь рассказал, почему не занял призовое место в финале Олимпиады в Токио (Япония).

В заключительном раунде соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки Бондарь занял 4-е место. Другой россиянин Виктор Минибаев стал пятым.

«Медаль я проиграл первым и четвертым прыжками. В одном случае подвело стартовое волнение, в другом — немного перестраховался», — цитирует Бондаря пресс-служба ОКР.