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Минибаев и Бондарь заявили, что им по силам было завоевать золото Игр в прыжках в воду

12:10

Российские прыгуны в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь прокомментировали завоевание бронзы в синхронных прыжках с вышки на Олимпийских играх в Токио.

«Счастье и радость, очень довольны медалью. У нас не было задачи минимум или максимум, главным было выйти и показать, на что мы готовы и что мы можем сделать», — сказал Минибаев.

«Очень довольны и рады завоевать эту медаль, видимо, так должно было быть сегодня. Всем спасибо за поддержку», — заметил Бондарь.

Золотые медали выиграли британские спортсмены.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11985823

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Виктория Кравченко все материалы автора

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