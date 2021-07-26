Минибаев и Бондарь заявили, что им по силам было завоевать золото Игр в прыжках в воду
12:10
Российские прыгуны в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь прокомментировали завоевание бронзы в синхронных прыжках с вышки на Олимпийских играх в Токио.
«Счастье и радость, очень довольны медалью. У нас не было задачи минимум или максимум, главным было выйти и показать, на что мы готовы и что мы можем сделать», — сказал Минибаев.
«Очень довольны и рады завоевать эту медаль, видимо, так должно было быть сегодня. Всем спасибо за поддержку», — заметил Бондарь.
Золотые медали выиграли британские спортсмены.
Дополнительная информация:
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю