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Россиянка Тимошинина вышла в финал Олимпиады в прыжках в воду с 10 метров

05:32
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Российская спортсменка Юлия Тимошинина вышла в финал олимпийского турнира по прыжкам в воду с 10 метров.

23-летняя россиянка заняла 6-е место с результатом 319.80. Финал турнира пройдет сегодня, 5 августа, и начнется в 9:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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