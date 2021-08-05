Россиянка Тимошинина вышла в финал Олимпиады в прыжках в воду с 10 метров

Российская спортсменка Юлия Тимошинина вышла в финал олимпийского турнира по прыжкам в воду с 10 метров.

23-летняя россиянка заняла 6-е место с результатом 319.80. Финал турнира пройдет сегодня, 5 августа, и начнется в 9:00 мск.