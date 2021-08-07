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Китайцы завоевали золотую и серебряные медали Олимпиады по прыжкам с 10 метров, Бондарь — четвертый

10:23
Александр Бондарь. Фото Reuters Виктор Минибаев. Фото Reuters
Александр Бондарь. Фото Reuters
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Российские спортсмены Александр Бондарь и Виктор Минибаев заняли четвертое и пятое места соответственно в финале Олимпиады-2020 по прыжкам в воду с 10 метров.

Золотую медаль завоевал китаец Цао Юань, серебро у его соотечественника Ян Цзяня, замкнул тройку призеров британец Том Дэйли.

Прыжки в воду

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Вышка 10 м

Финал

1. Цао Юань (Китай) — 582,35

2. Ян Цзянь (Китай) — 580,40

3. Томас Дэйли (Великобритания) — 548,25

4. Александр Бондарь (Россия) — 514,50

5. Виктор Минибаев (Россия) — 495,85

6. Алексей Середа (Украина) — 461,70

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Сергей Разин все материалы автора

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