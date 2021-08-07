Китайцы завоевали золотую и серебряные медали Олимпиады по прыжкам с 10 метров, Бондарь — четвертый
10:23
Российские спортсмены Александр Бондарь и Виктор Минибаев заняли четвертое и пятое места соответственно в финале Олимпиады-2020 по прыжкам в воду с 10 метров.
Золотую медаль завоевал китаец Цао Юань, серебро у его соотечественника Ян Цзяня, замкнул тройку призеров британец Том Дэйли.
Прыжки в воду
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Вышка 10 м
Финал
1. Цао Юань (Китай) — 582,35
2. Ян Цзянь (Китай) — 580,40
3. Томас Дэйли (Великобритания) — 548,25
4. Александр Бондарь (Россия) — 514,50
5. Виктор Минибаев (Россия) — 495,85
6. Алексей Середа (Украина) — 461,70
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