Китаец Се Сыи выиграл вторую золотую медаль в прыжках в воду на Олимпиаде, Кузнецов стал пятым
10:20
Китаец Се Сыи завоевал золотую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпиаде в Токио.
Сыи набрал 558,75 балла. Отметим, что спортсмен выиграл второе золото на Играх в Японии — до этого он стал чемпионом в синхронных прыжках в воду с 3 м трамплина. Второе место занял его соотечественник, Ван Цзунюань, на третьем месте — британец Джек Ло.
Россиянин Евгений Кузнецов занял пятое место в финале с результатом 461,90 балла.
Прыжки в воду
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Трамплин 3 м
Финал
1. Се Сыи (Китай) — 558,75
2. Ван Цзунюань (Китай) — 534,90
3. Джек Ло (Великобритания) — 518,00
4. Ву Харам (Корея) — 481,85
5. Евгений Кузнецов (Россия) — 461,90
6. Роммель Пачеко (Мексика) — 428,75
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