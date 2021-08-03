Китаец Се Сыи выиграл вторую золотую медаль в прыжках в воду на Олимпиаде, Кузнецов стал пятым

Китаец Се Сыи завоевал золотую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпиаде в Токио.

Сыи набрал 558,75 балла. Отметим, что спортсмен выиграл второе золото на Играх в Японии — до этого он стал чемпионом в синхронных прыжках в воду с 3 м трамплина. Второе место занял его соотечественник, Ван Цзунюань, на третьем месте — британец Джек Ло.

Россиянин Евгений Кузнецов занял пятое место в финале с результатом 461,90 балла.

Прыжки в воду

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Трамплин 3 м

Финал

1. Се Сыи (Китай) — 558,75

2. Ван Цзунюань (Китай) — 534,90

3. Джек Ло (Великобритания) — 518,00

4. Ву Харам (Корея) — 481,85

5. Евгений Кузнецов (Россия) — 461,90

6. Роммель Пачеко (Мексика) — 428,75