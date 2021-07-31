Россиянка Полякова вышла в финал Олимпиады в прыжках в воду с трехметрового трамплина
10:26
Россиянка Мария Полякова вышла в финал Олимпиады в прыжках в воду с трехметрового трамплина.
Полякова заняла 11-е место в полуфинале с результатом 290,10 балла и попала в список из 12 лучших, которые выходят в финал Игр в Японии. Первое место в полуфинале заняла действующая олимпийская чемпионка, китаянка Ши Тинмао с результатом 371,45 балла.
Финал состоится завтра, 1 августа, начало — в 9:00 (мск).
Прыжки в воду
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Трамплин 3 м
Полуфинал
1. Ши Тинмао (Китай) — 371,45
2. Ван Хань (Китай) — 346,85
3. Дженнифер Эйбел (Канада) — 341,40
11. Мария Полякова (Россия) — 290,10
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