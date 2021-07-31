Россиянка Полякова вышла в финал Олимпиады в прыжках в воду с трехметрового трамплина

Россиянка Мария Полякова вышла в финал Олимпиады в прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Полякова заняла 11-е место в полуфинале с результатом 290,10 балла и попала в список из 12 лучших, которые выходят в финал Игр в Японии. Первое место в полуфинале заняла действующая олимпийская чемпионка, китаянка Ши Тинмао с результатом 371,45 балла.

Финал состоится завтра, 1 августа, начало — в 9:00 (мск).

Прыжки в воду

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Трамплин 3 м

Полуфинал

1. Ши Тинмао (Китай) — 371,45

2. Ван Хань (Китай) — 346,85

3. Дженнифер Эйбел (Канада) — 341,40

11. Мария Полякова (Россия) — 290,10