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Китаянки завоевали золото в прыжках с трамплина в воду на Олимпиаде в Токио

10:12
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Китаянки Ши Тинмао и Ван Хань завоевали золото в синхронных прыжках в воду с трамплина. Они показали результат — 326,40 балла.

Вторыми стали Мелисса Ситрини-Болье и Дженнифер Эйбл из Канады (300,78). Третьи — Лена Хентшель и Тина Пунцель из Германии (284,97).

Прыжки в воду

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Трамплин 3 м. Синхронные прыжки

Финал

1. Ши Тинмао/Ван Хань (Китай) — 326,40

2. Мелисса Ситрини-Болье/Дженнифер Эйбл (Канада) — 300,78

3. Лена Хентшель/Тина Пунцель (Германия) — 284,97

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