Китаянки завоевали золото в прыжках с трамплина в воду на Олимпиаде в Токио
10:12
Китаянки Ши Тинмао и Ван Хань завоевали золото в синхронных прыжках в воду с трамплина. Они показали результат — 326,40 балла.
Вторыми стали Мелисса Ситрини-Болье и Дженнифер Эйбл из Канады (300,78). Третьи — Лена Хентшель и Тина Пунцель из Германии (284,97).
Прыжки в воду
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки
Финал
1. Ши Тинмао/Ван Хань (Китай) — 326,40
2. Мелисса Ситрини-Болье/Дженнифер Эйбл (Канада) — 300,78
3. Лена Хентшель/Тина Пунцель (Германия) — 284,97
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