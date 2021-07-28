Шлейхер сорвал последнюю попытку в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на Олимпиаде-2020
09:48
Российская пара лишилась шансов побороться за медаль в синхронных прыжках с трехметрового трамплина у мужчин. За Россию выступали Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер.
Шлейхер завалил последнюю попытку, сорвав прыжок. Россияне получили оценку «0» за свой прыжок.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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