Шлейхер сорвал последнюю попытку в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на Олимпиаде-2020

Российская пара лишилась шансов побороться за медаль в синхронных прыжках с трехметрового трамплина у мужчин. За Россию выступали Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер.

Шлейхер завалил последнюю попытку, сорвав прыжок. Россияне получили оценку «0» за свой прыжок.