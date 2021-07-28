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Шлейхер сорвал последнюю попытку в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на Олимпиаде-2020

09:48
Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер. Фото Getty Images
Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер. Фото Getty Images
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Российская пара лишилась шансов побороться за медаль в синхронных прыжках с трехметрового трамплина у мужчин. За Россию выступали Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер.

Шлейхер завалил последнюю попытку, сорвав прыжок. Россияне получили оценку «0» за свой прыжок.

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Иван Шитик все материалы автора

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