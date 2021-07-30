Россиянка Полякова вышла в полуфинал Олимпиады в прыжках в воду с трехметрового трамплина
10:58
Россиянка Мария Полякова вышла в полуфинал Олимпиады в прыжках в воду с трехметрового трамплина.
Полякова гарантировала себе место среди 18 лучших спортсменок по итогам квалификации. Россиянка заняла 13-е место с результатом 288,55 балла.
Полуфинал пройдет завтра, 31 июля. Начало — в 09.00 (мск).
Прыжки в воду
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Трамплин 3 м
Предварительный раунд
1. Ши Тинмао (Китай) — 350,45
2. Ван Хань (Китай) — 347,25
3. Дженнифер Эйбел (Канада) — 332,40
13. Мария Полякова (Россия) — 288,55
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