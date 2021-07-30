Россиянка Полякова вышла в полуфинал Олимпиады в прыжках в воду с трехметрового трамплина

Россиянка Мария Полякова вышла в полуфинал Олимпиады в прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Полякова гарантировала себе место среди 18 лучших спортсменок по итогам квалификации. Россиянка заняла 13-е место с результатом 288,55 балла.

Полуфинал пройдет завтра, 31 июля. Начало — в 09.00 (мск).

Прыжки в воду

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Трамплин 3 м

Предварительный раунд

1. Ши Тинмао (Китай) — 350,45

2. Ван Хань (Китай) — 347,25

3. Дженнифер Эйбел (Канада) — 332,40

13. Мария Полякова (Россия) — 288,55