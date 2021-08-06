Сборная России завоевала бронзовую медаль в велотреке
11:53
Сборная России завоевала бронзу в велотреке в женском мэдисоне на Олимпиаде в Токио.
Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская набрали 26 очков и заняли третью строчку по итогам финала. Первое место — у сборной Великобритании, на второй строчке — Дания.
Из-за победы Великобритании Россия опустилась на шестое место в медальном зачете на Играх в Токио — теперь у британцев на одно золото больше.
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Мэдисон
Финал
1. Великобритания — 58
2. Дания — 35
3. Россия (Гульназ Хатунцева, Мария Новолодская) — 26
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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