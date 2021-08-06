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Сборная России завоевала бронзовую медаль в велотреке

11:53
Мария Новолодская и Гульназ Хатунцева. Фото Getty Images
Мария Новолодская и Гульназ Хатунцева. Фото Getty Images
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Сборная России завоевала бронзу в велотреке в женском мэдисоне на Олимпиаде в Токио.

Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская набрали 26 очков и заняли третью строчку по итогам финала. Первое место — у сборной Великобритании, на второй строчке — Дания.

Из-за победы Великобритании Россия опустилась на шестое место в медальном зачете на Играх в Токио — теперь у британцев на одно золото больше.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Мэдисон

Финал

1. Великобритания — 58

2. Дания — 35

3. Россия (Гульназ Хатунцева, Мария Новолодская) — 26

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Иван Торопцев все материалы автора

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