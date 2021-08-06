Российский боксер Гаджимагомедов завоевал серебряную медаль Олимпиады

Адри Купри Как он мог завоевать серебро если он проиграл пусть и в финале? 06.08.2021

ухмылка_Брюса_Виллиса Танцы на ринге) причастные к боксу, скажите, тут реально кубинец победил? 06.08.2021

Молнезар у этого боксера вседа был такой стиль ) 06.08.2021

Максим Мальцев Олимпийский бокс - как был говном продажным необъективным, так и остался. Кубинский сайгак весь бой пробегал избегая бокса, упал во втором после удара нашего и победил 5:0, хотя в третьем раунде вообще не наносил ударов, только бегал и вис. Каждые соревнования и каждую олимпиаду продажные бои и решения. 06.08.2021

совва тактически проиграли, наверное ставили на инициативу, но даже по подборке видно, что кубинец почти каждый удар попадал, а наш очень много мимо лупил, а то что доносил, никакого урона кубинцу не причиняли. 06.08.2021

Алексей Федоров Да ошибся я капельку. Боксершу еще посчитал, которая в финал не вышла). 06.08.2021

kir_13 На месте нашего ОК я бы подавал протест, кубинец бегал от нашего боксера весь поединок, 1-2 раунды точно за нашим... противно 06.08.2021

ladafan первое какое??? 06.08.2021

MVD1969 Что-то не то с правилами бокса. Как можно выиграть финал, если весь бой бегал от соперника? Кубинцу можно давать медаль по легкой атлетике. Наверное поэтому кубинцы не добиваются ничего в профессиональном боксе. 06.08.2021

Алексей Федоров Это уже минус второе золото на сегодня от прогноза СЭ. Продолжайте гадать дальше. 06.08.2021

Koi-nobori блин, ну можно было как то похитрее бой провести что ли, бить пореже, но наверняка... наш незатейливо так бросался и бил мимо, кубинец конечно подвижный, но вообще без удара 06.08.2021

совва Где таких комментаторов набрали на россия1, это просто позор и не знают материал... что тхэквондо не знают, как отчки начисляют, что бокс лепит, ведет кубинец, комментатор нашему все раунды лепит. 06.08.2021

Александр Логинов Судейский беспредел. Кубинец 2 раза ложился, а ему 5:0 отдали. 06.08.2021