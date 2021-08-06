Олимпиада
Токио-2020
Бокс
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Бокс

Российский боксер Гаджимагомедов завоевал серебряную медаль Олимпиады

09:24
Муслим Гаджимагомедов. Фото Reuters
Муслим Гаджимагомедов. Фото Reuters
Теги:

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов в финальном поединке Олимпиады уступил кубинцу Хулио ла Крусу.

24-летний россиянин проиграл со счетом 0:5 и завоевал серебряную медаль Олимпиады.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 91 кг

Финал

Муслим Гаджимагомедов (Россия) — Хулио Сесар ла Крус (Куба) — 0:5

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

«Поражение в Рио стало для нас трагедией. Мы ждем реванша с русскими пять лет». Норвежский журналист — о гандбольном полуфинале мечты
Поздняков: «Сборная России еще попробует побороться за золотые медали Олимпиады»
Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия снова пятая
«Буллинг? А как насчет духа и характера?» Хабиб побывал у Майка Тайсона — тот из уважения даже не курил траву
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
12
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события


  • Адри Купри

    Как он мог завоевать серебро если он проиграл пусть и в финале?

    06.08.2021

  • ухмылка_Брюса_Виллиса

    Танцы на ринге) причастные к боксу, скажите, тут реально кубинец победил?

    06.08.2021

  • Молнезар

    у этого боксера вседа был такой стиль )

    06.08.2021

  • Максим Мальцев

    Олимпийский бокс - как был говном продажным необъективным, так и остался. Кубинский сайгак весь бой пробегал избегая бокса, упал во втором после удара нашего и победил 5:0, хотя в третьем раунде вообще не наносил ударов, только бегал и вис. Каждые соревнования и каждую олимпиаду продажные бои и решения.

    06.08.2021

  • совва

    тактически проиграли, наверное ставили на инициативу, но даже по подборке видно, что кубинец почти каждый удар попадал, а наш очень много мимо лупил, а то что доносил, никакого урона кубинцу не причиняли.

    06.08.2021

  • Алексей Федоров

    Да ошибся я капельку. Боксершу еще посчитал, которая в финал не вышла).

    06.08.2021

  • kir_13

    На месте нашего ОК я бы подавал протест, кубинец бегал от нашего боксера весь поединок, 1-2 раунды точно за нашим... противно

    06.08.2021

  • ladafan

    первое какое???

    06.08.2021

  • MVD1969

    Что-то не то с правилами бокса. Как можно выиграть финал, если весь бой бегал от соперника? Кубинцу можно давать медаль по легкой атлетике. Наверное поэтому кубинцы не добиваются ничего в профессиональном боксе.

    06.08.2021

  • Алексей Федоров

    Это уже минус второе золото на сегодня от прогноза СЭ. Продолжайте гадать дальше.

    06.08.2021

  • Koi-nobori

    блин, ну можно было как то похитрее бой провести что ли, бить пореже, но наверняка... наш незатейливо так бросался и бил мимо, кубинец конечно подвижный, но вообще без удара

    06.08.2021

  • совва

    Где таких комментаторов набрали на россия1, это просто позор и не знают материал... что тхэквондо не знают, как отчки начисляют, что бокс лепит, ведет кубинец, комментатор нашему все раунды лепит.

    06.08.2021

  • Александр Логинов

    Судейский беспредел. Кубинец 2 раза ложился, а ему 5:0 отдали.

    06.08.2021

  • Igor Isperov

    Очень жаль. Если честно, это не бокс. Обезьяна кубинская бегала и прыгала весь бой.Правда и наш хорош, очень много мимо бил.

    06.08.2021