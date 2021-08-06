Российский боксер Гаджимагомедов завоевал серебряную медаль Олимпиады
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов в финальном поединке Олимпиады уступил кубинцу Хулио ла Крусу.
24-летний россиянин проиграл со счетом 0:5 и завоевал серебряную медаль Олимпиады.
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 91 кг
Финал
Муслим Гаджимагомедов (Россия) — Хулио Сесар ла Крус (Куба) — 0:5
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Адри Купри
Как он мог завоевать серебро если он проиграл пусть и в финале?
06.08.2021
ухмылка_Брюса_Виллиса
Танцы на ринге) причастные к боксу, скажите, тут реально кубинец победил?
06.08.2021
Молнезар
у этого боксера вседа был такой стиль )
06.08.2021
Максим Мальцев
Олимпийский бокс - как был говном продажным необъективным, так и остался. Кубинский сайгак весь бой пробегал избегая бокса, упал во втором после удара нашего и победил 5:0, хотя в третьем раунде вообще не наносил ударов, только бегал и вис. Каждые соревнования и каждую олимпиаду продажные бои и решения.
06.08.2021
совва
тактически проиграли, наверное ставили на инициативу, но даже по подборке видно, что кубинец почти каждый удар попадал, а наш очень много мимо лупил, а то что доносил, никакого урона кубинцу не причиняли.
06.08.2021
Алексей Федоров
Да ошибся я капельку. Боксершу еще посчитал, которая в финал не вышла).
06.08.2021
kir_13
На месте нашего ОК я бы подавал протест, кубинец бегал от нашего боксера весь поединок, 1-2 раунды точно за нашим... противно
06.08.2021
ladafan
первое какое???
06.08.2021
MVD1969
Что-то не то с правилами бокса. Как можно выиграть финал, если весь бой бегал от соперника? Кубинцу можно давать медаль по легкой атлетике. Наверное поэтому кубинцы не добиваются ничего в профессиональном боксе.
06.08.2021
Алексей Федоров
Это уже минус второе золото на сегодня от прогноза СЭ. Продолжайте гадать дальше.
06.08.2021
Koi-nobori
блин, ну можно было как то похитрее бой провести что ли, бить пореже, но наверняка... наш незатейливо так бросался и бил мимо, кубинец конечно подвижный, но вообще без удара
06.08.2021
совва
Где таких комментаторов набрали на россия1, это просто позор и не знают материал... что тхэквондо не знают, как отчки начисляют, что бокс лепит, ведет кубинец, комментатор нашему все раунды лепит.
06.08.2021
Александр Логинов
Судейский беспредел. Кубинец 2 раза ложился, а ему 5:0 отдали.
06.08.2021
Igor Isperov
Очень жаль. Если честно, это не бокс. Обезьяна кубинская бегала и прыгала весь бой.Правда и наш хорош, очень много мимо бил.
06.08.2021