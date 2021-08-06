Российская боксерша Магомедалиева завоевала бронзовую медаль Олимпиады

Российская боксерша Зенфира Магомедалиева в полуфинале Олимпиады-2020 уступила китаянке Ли Цянь.

33-летняя россиянка проиграла в весе до 75 кг со счетом 0:5 и завоевала бронзовую медаль. Также бронзу заработала Наухка Фонтейн из Нидерландов, которая уступила в полуфинале британке Лорен Прайс.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 75 кг

1/2 финала

Зенфира Магомедалиева (Россия) — Ли Цянь (Китай) — 0:5

Лорен Прайс (Великобритания) — Наухка Фонтейн (Нидерланды) — 3:2