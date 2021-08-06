Российская боксерша Магомедалиева завоевала бронзовую медаль Олимпиады
08:35
Российская боксерша Зенфира Магомедалиева в полуфинале Олимпиады-2020 уступила китаянке Ли Цянь.
33-летняя россиянка проиграла в весе до 75 кг со счетом 0:5 и завоевала бронзовую медаль. Также бронзу заработала Наухка Фонтейн из Нидерландов, которая уступила в полуфинале британке Лорен Прайс.
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 75 кг
1/2 финала
Зенфира Магомедалиева (Россия) — Ли Цянь (Китай) — 0:5
Лорен Прайс (Великобритания) — Наухка Фонтейн (Нидерланды) — 3:2
Читайте также
«Поражение в Рио стало для нас трагедией. Мы ждем реванша с русскими пять лет». Норвежский журналист — о гандбольном полуфинале мечты
3
Зачет
vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю