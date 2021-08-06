Российская велогонщика Шмелева не смогла пройти в 1/16 финала Олимпиады в спринте

Россиянка Дарья Шмелева не смогла выйти в 1/16 финала Олимпиады в велотреке.

В утешительном заезде за выход в 1/16 финала Шмелева заняла последнее, третье место. Победителем стала американка Меделин Годби, которая прошла в следующую стадию.

Ранее еще одна представительница России Анастасия Войнова обеспечила себе место в 1/16 финала.

Велоспорт — трек

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Дополнительные за выход в 1/16 финала

1. Меделин Годби (США)

2. Ли Хеджин (Корея) — отставание 0,054

3. Дарья Шмелева (Россия) — 0,057