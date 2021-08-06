Российская велогонщика Шмелева не смогла пройти в 1/16 финала Олимпиады в спринте
11:15
Россиянка Дарья Шмелева не смогла выйти в 1/16 финала Олимпиады в велотреке.
В утешительном заезде за выход в 1/16 финала Шмелева заняла последнее, третье место. Победителем стала американка Меделин Годби, которая прошла в следующую стадию.
Ранее еще одна представительница России Анастасия Войнова обеспечила себе место в 1/16 финала.
Велоспорт — трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Спринт
Дополнительные за выход в 1/16 финала
1. Меделин Годби (США)
2. Ли Хеджин (Корея) — отставание 0,054
3. Дарья Шмелева (Россия) — 0,057
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