Россиянка Шмелева не смогла выйти в финал Олимпиады в велотреке
11:21
Россиянка Дарья Шмелева не смогла выйти в финал Олимпиады в велотреке.
Во втором полуфинальном заезде в кейрине Шмелева заняла четвертое место, она примет участие в финале, в котором определятся места с 7 по 12.
Заезд с участием Шмелевой состоится сегодня, 5 августа, начало — в 11:40 (мск).
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Кейрин
1/2 финала
2-й заезд
1. Шанне Браспеннинкс (Нидерланды)
2. Келси Митчелл (Канада) — отставание 0,277
3. Лориан Генест (Канада) — 0,315
4. Дарья Шмелева (Россия) — 0,320
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