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Россиянка Шмелева не смогла выйти в финал Олимпиады в велотреке

11:21

Россиянка Дарья Шмелева не смогла выйти в финал Олимпиады в велотреке.

Во втором полуфинальном заезде в кейрине Шмелева заняла четвертое место, она примет участие в финале, в котором определятся места с 7 по 12.

Заезд с участием Шмелевой состоится сегодня, 5 августа, начало — в 11:40 (мск).

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Кейрин

1/2 финала

2-й заезд

1. Шанне Браспеннинкс (Нидерланды)

2. Келси Митчелл (Канада) — отставание 0,277

3. Лориан Генест (Канада) — 0,315

4. Дарья Шмелева (Россия) — 0,320

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Иван Торопцев все материалы автора

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