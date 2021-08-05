Россиянин Дмитриев уступил тринидадцу Полу в первом четвертьфинальном заезде на Олимпиаде в велотреке
11:14
Россиянин Денис Дмитриев проиграл тринидадцу Николасу Полу в первом четвертьфинальном заезде на Олимпиаде.
Дмитриев проиграл с отставанием +0,295 секунды.
Второй заезд состоится после того, как пройдут полуфиналы в женском кейрине. В случае, если Дмитриев одержит победу, между ним и Полом состится решающий заезд.
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Спринт
1/4 финала
4-й заезд
1. Николас Пол (Тринидад и Тобаго)
2. Денис Дмитриев (Россия) — отставание 0,295
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