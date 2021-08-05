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Россиянин Дмитриев уступил тринидадцу Полу в первом четвертьфинальном заезде на Олимпиаде в велотреке

11:14
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Россиянин Денис Дмитриев проиграл тринидадцу Николасу Полу в первом четвертьфинальном заезде на Олимпиаде.

Дмитриев проиграл с отставанием +0,295 секунды.

Второй заезд состоится после того, как пройдут полуфиналы в женском кейрине. В случае, если Дмитриев одержит победу, между ним и Полом состится решающий заезд.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Спринт

1/4 финала

4-й заезд

1. Николас Пол (Тринидад и Тобаго)

2. Денис Дмитриев (Россия) — отставание 0,295

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Иван Торопцев все материалы автора

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