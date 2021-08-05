Россиянин Дмитриев не смог пройти в полуфинал Олимпиады в велотреке

Россиянин Денис Дмитриев не смог пробиться в полуфинал Олимпиады в велотреке.

Дмитриев проиграл второй четвертьфинальный заезд в спринте Николасу Полу из Тринидада и Тобаго и прекратил борьбу за медали.

Позднее стало известно, что результат тринидадца во втором заезде был аннулирован. Дмитриев и Пол провели третий заезд, по итогам которого россиянин вышел в полуфинал.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Спринт

1/4 финала

2-й заезд

1. Николас Пол (Тринидад и Тобаго)

2. Денис Дмитриев (Россия) — отставание 0,268