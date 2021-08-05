Россиянин Дмитриев не смог пройти в полуфинал Олимпиады в велотреке
11:54
Россиянин Денис Дмитриев не смог пробиться в полуфинал Олимпиады в велотреке.
Дмитриев проиграл второй четвертьфинальный заезд в спринте Николасу Полу из Тринидада и Тобаго и прекратил борьбу за медали.
Позднее стало известно, что результат тринидадца во втором заезде был аннулирован. Дмитриев и Пол провели третий заезд, по итогам которого россиянин вышел в полуфинал.
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Спринт
1/4 финала
2-й заезд
1. Николас Пол (Тринидад и Тобаго)
2. Денис Дмитриев (Россия) — отставание 0,268
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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